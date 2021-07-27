Гинцбург рассказал, как формируется коллективный иммунитет

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как формируется коллективный иммунитет.
Гинцбург рассказал, как формируется коллективный иммунитет
  • Reuters

«В учебниках по иммунологии и эпидемиологии написано, что при воздушно-капельном пути распространения инфекции популяционный иммунитет возникает, когда 70% населения обладают протективными вирусонейтрализующими антителами», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это не просто антитела к какому-то белку, а антитела, которые нейтрализуют вирус.

«Есть разница. Поэтому нужно проводить популяционный анализ, который именно эти антитела выявляет», — добавил эксперт.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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