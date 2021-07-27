Врач прокомментировал исключение российского штамма коронавируса из списка ВОЗ

Врач-эксперт по общественному здоровью и организации здравоохранения Евгений Ковалёв прокомментировал сообщение о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестала отслеживать российский вариант коронавируса AT.1.

«Мониторинг штаммов происходит по опасности последствий заболевания, тяжести протекания болезни и частотности заболевания. Соответственно, если в течение определённого периода времени штамм не появляется или случаев заболевания им очень мало, его исключают из реестра ВОЗ», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, он не может сказать, что штамма АТ.1 больше нет, но в настоящее время над всеми штаммами коронавируса превалирует «дельта».

В настоящее время в список для отслеживания входят 13 штаммов коронавируса, которые требуют дальнейшего изучения.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.