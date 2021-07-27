Инфекционист прокомментировал решение ВОЗ убрать российский штамм COVID-19 из списка для наблюдения

Инфекционист Евгений Тимаков прокомментировал сообщение о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестала отслеживать российский вариант коронавируса AT.1.

В беседе с Life.ru он заявил, что все варианты коронавируса, вызывающие озабоченность, попадают в список для мониторинга, а после тщательного анализа становится ясно, так ли мутация опасна на самом деле.

«Если же видят, что штамм становится потенциально опасным, то его переводят в группу, которая представляет определённый интерес. А если уже становится действительно опасным эпидемиологически, то он переходит в группу, которая вызывает опасения», — сказал эксперт.

Как отметил Тимаков, Россия отличилась своими эффективными мерами контроля в начале пандемии, а также своей вакциной.

В настоящее время в список для отслеживания входят 13 штаммов коронавируса, которые требуют дальнейшего изучения.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.