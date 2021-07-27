Врач рассказала, что делать в случае аллергии на грибы

Ведущий специалист Научно-клинического центра аллергологии и иммунологии Анна Максимова рассказала, что делать в случае аллергии на грибы.

В беседе с радио Sputnik она заявила, что если реакция началась во время сбора, то следует пить больше воды и бежать к ближайшему населённому пункту.

«Потому что если уже началась аллергическая реакция, то она может проходить с разной интенсивностью. И если появляются угрожающие жизни симптомы — удушье, головокружение, резкое снижение артериального давления, ярко выраженные боли в животе, отёки — нужно срочно звать на помощь», — отметила эксперт.

Если аллергия началась после употребления грибов в пищу, то в этом может быть виновата почва, а не сами грибы, считает Максимова.

«С точки зрения диагностики нельзя проверить, что у человека, например, аллергия на подберёзовики или на подосиновики. Но грибы впитывают всё, что есть в почве, в том числе тяжёлые металлы», — пояснила она.

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