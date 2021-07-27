Диетолог рассказал о возможных рисках употребления ранних арбузов

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о возможных рисках употребления ранних арбузов.

«Нужно понимать, что чем позже мы берём арбуз, тем лучше. То есть примерно вторая половина августа и сентябрь — это то время, когда арбузы действительно вызревают у нас в России без различных химикатов и пестицидов», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, минус арбузов, выращенных в теплицах или на натуральных удобрениях, в том, что они не успели дозреть и накопить витаминов, что в целом некритично. Второй вариант — арбузы на химических удобрениях.

Как отметил Арзамасцев, купить такие арбузы можно и в сезон, но в конце июля — начале августа риски купить плохую ягоду существенно выше.

«Вполне вероятно от употребления такого продукта получить пищевую аллергию и даже отравление», — считает он.

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