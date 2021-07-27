В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Волгоградской области выявили 315 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии заболел 69 971 житель. Выздоровели 62 427 человек.

Также стало известно, что в Московской области зарегистрировали 1973 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Выписаны 1976 пациентов.

Общее число заболевших достигло 379 418, выздоровевших — 307 306.

Ранее руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова дала рекомендации по срокам вакцинации от COVID-19 и гриппа.