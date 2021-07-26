Врач дала рекомендации по срокам вакцинации от COVID-19 и гриппа

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Руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова дала рекомендации по срокам вакцинации от COVID-19 и гриппа.
Врач дала рекомендации по срокам вакцинации от COVID-19 и гриппа
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что в идеале между прививками от гриппа и коронавируса должен пройти месяц. Такой срок нужен, чтобы отследить реакцию на каждую вакцину и не перегрузить организм.

Людям с симптомами простуды или находящимся в острой стадии болезни желательно отложить вакцинацию до выздоровления.

Как отметила Зыкова, во время пандемии COVID-19 вакцинация от гриппа особенно важна, поскольку оба заболевания формируют существенную нагрузку на организм, а при одновременном инфицировании могут привести к тяжёлым осложнениям.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

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