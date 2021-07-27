В Омской области подтвердили 373 случая COVID-19 за сутки

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В Омской области подтвердили 373 случая коронавируса за сутки. Выписаны из больниц 155 пациентов.
В Омской области подтвердили 373 случая COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии заболели 59 724 жителя, из них выздоровели 44 286.

В прививочной кампании приняли участие 427 тыс. человек. Оба компонента вакцины получили 296 944 жителя.

Также стало известно, что в Калининградскую область пришла новая партия вакцин от COVID-19, передаёт ФАН со ссылкой на оперштаб.

«Поступили 3850 доз «Спутника Лайт» и 11 340 доз комплектов «ЭпиВакКороны». Уже маршрутизированы в медицинские учреждения», — заявили в региональном правительстве.

Ранее руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова дала рекомендации по срокам вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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