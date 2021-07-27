В Северной Осетии зарегистрировали 63 случая COVID-19 за сутки

В Северной Осетии зарегистрировали 63 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В стационарах лечение проходят 359 пациентов.

С начала пандемии заболели 18 565 жителей, выздоровели — 17 953.

Всего в России за минувшие 24 часа выявили 23 032 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова дала рекомендации по срокам вакцинации от COVID-19 и гриппа.