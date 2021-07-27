В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Кировской области зарегистрировали 118 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 490 человек.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лечение на дому проходят 7027 пациентов, в больницах — ещё 3640.

Также стало известно, что в Краснодарском крае выявили 260 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб. Выздоровели 53 человека.

В ковидных госпиталях находятся 2868 пациентов, дома — ещё 4119.

Ранее руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова дала рекомендации по срокам вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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