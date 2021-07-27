В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
Лечение на дому проходят 7027 пациентов, в больницах — ещё 3640.
Также стало известно, что в Краснодарском крае выявили 260 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб. Выздоровели 53 человека.
В ковидных госпиталях находятся 2868 пациентов, дома — ещё 4119.
Ранее руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова дала рекомендации по срокам вакцинации от COVID-19 и гриппа.