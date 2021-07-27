В Севастополе выявили 175 случаев COVID-19 за сутки

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В Севастополе выявили 175 случаев коронавируса за сутки.
В Севастополе выявили 175 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Выписаны 217 жителей города.

С начала пандемии в Севастополе заболели 20 132 человека, выздоровел — 17 601.

Также стало известно, что в Татарстане за минувшие 24 часа зарегистрировали 49 случаев COVID-19, передаёт «Реальное время» со ссылкой на оперштаб. Выписаны 56 пациентов.

Общее число заболевших достигло 23 724, выздоровевших — 21 080.

Ранее руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова дала рекомендации по срокам вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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