В Тамбовской области подтвердили 94 случая COVID-19 за сутки

В Тамбовской области подтвердили 94 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии заболели 37 305 жителей, выздоровели 35 236.

В настоящее время на госпитализации находятся 814 пациентов, на карантине на дому — 1941.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 236 536 человек, оба этапа — 174 308.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 19 698 тестов на коронавирус за последние 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на Смольный.

Обработано 25 227 обращений, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова дала рекомендации по срокам вакцинации от COVID-19 и гриппа.