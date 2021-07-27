В Удмуртии выявили 150 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 150 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 49 человек.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших в Ижевске — 64.

Вакцинацию прошли 280 338 человек, из них оба компонента получили 198 223.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 310 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Отмечается, что из медучреждений выписаны 116 человек.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 63 342 человека, выздоровели 56 218.

Ранее руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова дала рекомендации по срокам вакцинации от COVID-19 и гриппа.