В Удмуртии выявили 150 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 150 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 49 человек.
В Удмуртии выявили 150 случаев COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших в Ижевске — 64.

Вакцинацию прошли 280 338 человек, из них оба компонента получили 198 223.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 310 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Отмечается, что из медучреждений выписаны 116 человек.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 63 342 человека, выздоровели 56 218.

Ранее руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова дала рекомендации по срокам вакцинации от COVID-19 и гриппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить