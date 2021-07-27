Диетолог назвала продукты, которые не стоит употреблять на завтрак

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, какие продукты могут навредить здоровью, если есть их натощак.

«Наш желудок, проснувшись утром, готов переварить практически всё, но не всё ему будет полезно. Например, продукты, которые содержат какие-то острые приправы. Утром это может быть бутерброд с чем-то, намазанный горчицей или хреном. Это тоже взбадривает, помогает проснуться, с одной стороны. С другой стороны, это прямая дорога к гастриту», — сказала она телеканалу «Звезда».

Также натощак желательно не употреблять газировку, особенно сладкую, и крепкий или растворимый кофе, считает Белоусова.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.