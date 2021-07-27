Диетолог назвала продукты, которые не стоит употреблять на завтрак

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Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, какие продукты могут навредить здоровью, если есть их натощак.
Диетолог назвала продукты, которые не стоит употреблять на завтрак
  • Pixabay

«Наш желудок, проснувшись утром, готов переварить практически всё, но не всё ему будет полезно. Например, продукты, которые содержат какие-то острые приправы. Утром это может быть бутерброд с чем-то, намазанный горчицей или хреном. Это тоже взбадривает, помогает проснуться, с одной стороны. С другой стороны, это прямая дорога к гастриту», — сказала она телеканалу «Звезда».

Также натощак желательно не употреблять газировку, особенно сладкую, и крепкий или растворимый кофе, считает Белоусова.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.

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