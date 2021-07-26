Диетолог дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии

Врач-диетолог Дарья Русакова дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

«Так как соли сдерживают воду, то у людей, склонных к гипертонии, они будут вызывать повышение давления, задержку жидкости и отёки. В этой связи таким людям нежелательно употреблять жареное и жирное, а также алкогольные напитки», — пояснила она в беседе с Nation News.

Как отметила эксперт, суточный объём соли должен быть не больше чайной ложки.

Также желательно контролировать количество выпитой жидкости. В рационе должен присутствовать белок, овощные и фруктовые салаты.

«Продукты, содержащие кофеин, газированные напитки, энергетики противопоказаны данной категории людей», — добавила Русакова.

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