Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в Ставрополе

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал обвиняемого в убийстве заместителя начальника городского отдела уголовного розыска.

«Суд приходит к выводу, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению... Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 24 сентября 2021 года», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе поздно вечером 23 июля было совершено покушение на майора полиции, заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации.

24 июля 28-летний подозреваемый в убийстве полицейского был задержан.