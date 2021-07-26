Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в Ставрополе
- РИА Новости
«Суд приходит к выводу, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению... Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 24 сентября 2021 года», — приводит ТАСС слова судьи.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе поздно вечером 23 июля было совершено покушение на майора полиции, заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации.
24 июля 28-летний подозреваемый в убийстве полицейского был задержан.