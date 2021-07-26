Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в Ставрополе

Короткая ссылка
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал обвиняемого в убийстве заместителя начальника городского отдела уголовного розыска.
Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в Ставрополе
  • РИА Новости

«Суд приходит к выводу, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению... Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 24 сентября 2021 года», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе поздно вечером 23 июля было совершено покушение на майора полиции, заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна. Сотрудник правоохранительных органов скончался в реанимации.

24 июля 28-летний подозреваемый в убийстве полицейского был задержан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить