В Госдуме прокомментировали указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди.
В Госдуме прокомментировали указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«После его вступления в силу соответствующим образом будет переориентирована работа всех служб, в том числе при предоставлении муниципальных, государственных услуг, обслуживание в торговых центрах и так далее. Понятно, почему это сделано: потому что ребёнок-инвалид должен пользоваться наравне со взрослыми такими же правами и с ребёнком с ограниченными возможностями достаточно сложно справиться сопровождающим лицам», — рассказала депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих без очереди в общественных местах, социальных и медицинских учреждениях.

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