Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди

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Президент России Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих без очереди в общественных местах, социальных и медицинских учреждениях.
Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что теперь право на внеочередное обслуживание на предприятиях торговли и общественного питания, связи и ЖКХ, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры и в других организациях имеют дети-инвалиды, а также «лица, сопровождающие таких детей».

В мае сообщалось, что правительство России намерено выделить 10 млрд рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

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