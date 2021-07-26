В Госдуме прокомментировали протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

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Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал протест властей Японии в адрес России из-за посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа бессмысленным и контрпродуктивным шагом.
В Госдуме прокомментировали протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Очередной протест Японии по поводу визита премьер-министра России на Курилы — контрпродуктивный и абсолютно бессмысленный шаг», — заявил Слуцкий.

Он также отметил, что «тема принадлежности Курил закрыта, её обсуждение неприемлемо и прямо противоречит Конституции России в новой редакции».

Слуцкий добавил, что вместо выдвижения бесполезных территориальных претензий японским властям стоит задуматься о продвижении в подписании мирного договора, так как его отсутствие не соответствует уровню российско-японских отношений.

Ранее стало известно, что Япония выразила России протест в связи с визитом Мишустина на Итуруп, хотя российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

Сообщалось, что Мишустин планирует посетит  поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотреть цеха рыбоперерабатывающего комплекса. Также в планах российского премьера провести совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинске.

Президент России Владимир Путин поручил главе правительства во время поездки на Дальний Восток уделить внимание ситуации на Курильских островах.

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