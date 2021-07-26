В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 470 тысяч человек
- AFP
Об этом сообщает RIA56.
«В области ведётся вакцинация, которую мы рассматриваем как наиболее действенный инструмент сдерживания распространения коронавируса. Уже привиты больше 470 тыс. оренбуржцев — это больше 50% населения, подлежащего вакцинации», — сказал Паслер.
По его словам, в области работает гибкая система ограничительных мер, позволяющая поддержать экономический сектор.
Также стало известно, что в Свердловской области работают 3,5 тыс. волонтёров-медиков, которые помогают жителям в пунктах вакцинации, кол-центрах, а также доставляют медикаменты и еду гражданам на самоизоляции, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Кристину Патракову.
В основном работают студенты Свердловского областного медицинского колледжа, также есть учащиеся Уральского государственного медицинского университета, Уральского государственного университета путей сообщения и Уральского федерального университета.
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