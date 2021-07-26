В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали более 470 тысяч человек

В Оренбургской области прививку от коронавируса сделали более 470 тыс. человек, заявил губернатор Денис Паслер на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона.

Об этом сообщает RIA56.

«В области ведётся вакцинация, которую мы рассматриваем как наиболее действенный инструмент сдерживания распространения коронавируса. Уже привиты больше 470 тыс. оренбуржцев — это больше 50% населения, подлежащего вакцинации», — сказал Паслер.

По его словам, в области работает гибкая система ограничительных мер, позволяющая поддержать экономический сектор.

Также стало известно, что в Свердловской области работают 3,5 тыс. волонтёров-медиков, которые помогают жителям в пунктах вакцинации, кол-центрах, а также доставляют медикаменты и еду гражданам на самоизоляции, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Кристину Патракову.

В основном работают студенты Свердловского областного медицинского колледжа, также есть учащиеся Уральского государственного медицинского университета, Уральского государственного университета путей сообщения и Уральского федерального университета.

Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.