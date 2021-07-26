Более 500 тысяч жителей Нижегородской области сделали обе прививки от COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как уточняется, первую прививку сделали более 700 тыс. жителей области. Всего в регион поступило 742 496 доз вакцины.
Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 773 235 человек. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Из них второй компонент получили 554 236 жителей.
Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.