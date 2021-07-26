В Ростовской области подтвердили 391 случай COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 391 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 107 592 жителя, выздоровели 95 648.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 260 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

За всё время в регионе заболели 64 332 человека. Из медучреждений выписаны 60 150 пациентов, в том числе 219 — за последние сутки.

Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.