В Севастополе выявили 172 случая коронавируса за сутки

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В Севастополе зарегистрировали 172 случая коронавируса за сутки.
В Севастополе выявили 172 случая коронавируса за сутки
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Из больниц выписаны 75 пациентов.

По информации Роспотребнадзора, всего в городе заболели 19 957 жителей, выздоровели 17 384.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 317 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 54 651. Выздоровел при этом 45 951 житель, в том числе 159 — за последние сутки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.

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