В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 97 случаев коронавируса.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего заболели 37 211 человек, выздоровели — 35 170.

На госпитализации находятся 862 пациента, на карантине на дому — ещё 1866.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 235 160 жителей, полностью привиты 172 965.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 426 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших достигло 70 840. В больницах находятся 2883 пациента, на карантине — 11 610.

Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.