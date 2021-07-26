В Татарстане подтвердили 51 случай COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 51 случай коронавируса за сутки.
В Татарстане подтвердили 51 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в республике за время пандемии достигло 23 675. Выздоровели 21 024 жителя региона, включая 13 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Нижегородской области зарегистрировали 529 случаев COVID-19 за сутки, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 137 864 жителя. Из медучреждений выписаны 125 626 человек, в том числе 492 за последние 24 часа.

Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.

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