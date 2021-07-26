Две больницы в Петербурге вернулись к штатной работе
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Об этом сообщают «Невские новости».
Как отмечается, оба медучреждения сохранили возможность быстрого перепрофилирования для приёма пациентов с COVID-19.
Решение о выводе двух стационаров из работы с заболевшими коронавирусом принято на заседании межведомственного координационного совета.
Также стало известно, что в Ленинградской области сократят количество коек для пациентов с COVID-19, передаёт mk.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В частности, число больничных мест сократят в Киришах, Бокситогорске, Тосно и Приозерске. Всего в штатный режим переведут 634 койки.
Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.