Две больницы в Петербурге вернулись к штатной работе

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Мариинская больница и больница святителя Луки в Санкт-Петербурге с 26 июля вернулись к штатной работе.
Две больницы в Петербурге вернулись к штатной работе
  • Pixabay

Об этом сообщают «Невские новости».

Как отмечается, оба медучреждения сохранили возможность быстрого перепрофилирования для приёма пациентов с COVID-19.

Решение о выводе двух стационаров из работы с заболевшими коронавирусом принято на заседании межведомственного координационного совета.

Также стало известно, что в Ленинградской области сократят количество коек для пациентов с COVID-19, передаёт mk.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В частности, число больничных мест сократят в Киришах, Бокситогорске, Тосно и Приозерске. Всего в штатный режим переведут 634 койки.

Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.

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