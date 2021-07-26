В Кировской области выявили 118 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
Лечение на дому проходят 7113 жителей, в больницах находятся ещё 3905. Из медучреждений выписаны за минувшие 24 часа 262 пациента.
Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 304 случая коронавируса за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.
Как напомнил глава края, сегодня вакцинация — прямой путь к тому, чтобы спасти себе жизнь и обеспечить устойчивое развитие края.
Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.