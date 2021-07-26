В Кировской области выявили 118 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области выявили 118 случаев коронавируса за сутки.
В Кировской области выявили 118 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лечение на дому проходят 7113 жителей, в больницах находятся ещё 3905. Из медучреждений выписаны за минувшие 24 часа 262 пациента.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 304 случая коронавируса за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Как напомнил глава края, сегодня вакцинация — прямой путь к тому, чтобы спасти себе жизнь и обеспечить устойчивое развитие края.

Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.

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