В Кировской области выявили 118 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 118 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лечение на дому проходят 7113 жителей, в больницах находятся ещё 3905. Из медучреждений выписаны за минувшие 24 часа 262 пациента.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 304 случая коронавируса за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Как напомнил глава края, сегодня вакцинация — прямой путь к тому, чтобы спасти себе жизнь и обеспечить устойчивое развитие края.

Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.