РБК: учёные высказались об эффективности вакцин против бразильского штамма

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Учёные заявили, что ещё слишком рано делать однозначные выводы о заразности бразильского штамма коронавируса «гамма» среди вакцинированных граждан.

В Америке ранее опубликовали результаты исследования зарубежных специалистов из Франции и Гвианы, согласно которым заразность гамма-штамма COVID-19 среди привитого населения составляет 60%, а среди не вакцинированных граждан — 75%.

«Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее. Если человек привит, то либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьётся, он нанесёт небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100% защищены все вакцинированные», — сказала в комментарии РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. 

Она отметила, что эффективность зарубежных вакцин в целом снижается из-за появления новых мутаций COVID-19.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в комментарии изданию добавил, что изменения вируса в большинстве случаев случайны, и «отбираются» те мутации, которые ему «выгодны».

«В данном случае это повышенная заразность. Или уход от вакцины влияет: во многих странах есть вакцинированный фон и вирусом «отбираются» такие варианты (которые могут заражать даже привитых. — RT)», — утверждает эксперт.

В научном центре Роспотребнадзора «Вектор» ранее сообщали о широком распространении на территории России «дельта»-варианта коронавируса. Также выявлены единичные случаи варианта «гамма». 

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн отметил, что коронавирус мутирует интенсивнее при быстром распространении, а потому вакцинация является единственным способом борьбы с появлением новых штаммов инфекции.

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