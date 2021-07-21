Вирусолог рассказал о способе борьбы с мутациями коронавируса
- Reuters
«Могут быть разные мутанты (коронавируса. — RT). Нужно всё время следить за этим. Слава Богу, пока все вакцины, которые разработаны, хорошие вакцины, они все работают. Они не так эффективны, как с предыдущим штаммом, но всё-таки работают, и поэтому надо прививаться», — приводит его слова телеканал «360».
Альтштейн заявил, что быстрое распространение инфекции способствует интенсивному появлению новых вариантов коронавируса.
Вирусолог назвал вакцинацию единственным способом справиться с угрозой появления более опасных штаммов.
Ранее директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм «дельта» стал основной причиной роста числа новых случаев COVID-19.