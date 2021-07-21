Вирусолог рассказал о способе борьбы с мутациями коронавируса

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Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус мутирует интенсивнее при быстром распространении, поэтому вакцинация от COVID-19 является единственным способом борьбы с появлением новых штаммов инфекции.
Вирусолог рассказал о способе борьбы с мутациями коронавируса
  • Reuters

«Могут быть разные мутанты (коронавируса. — RT). Нужно всё время следить за этим. Слава Богу, пока все вакцины, которые разработаны, хорошие вакцины, они все работают. Они не так эффективны, как с предыдущим штаммом, но всё-таки работают, и поэтому надо прививаться», — приводит его слова телеканал «360».

Альтштейн заявил, что быстрое распространение инфекции способствует интенсивному появлению новых вариантов коронавируса.

Вирусолог назвал вакцинацию единственным способом справиться с угрозой появления более опасных штаммов.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм «дельта» стал основной причиной роста числа новых случаев COVID-19.

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