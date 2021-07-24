В Роскачестве рассказали, в каких товарах чаще встречается фальсификат

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Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью «Российской газете», что доля фальсификата особенно велика в импортной продукции, поступающей в Россию из азиатских стран.
В Роскачестве рассказали, в каких товарах чаще встречается фальсификат
  • Pixabay

По его словам, в детских товарах 30% рынка — это фальсификат с подменой видов ткани. На этикетке указывается, что вещь сделана из натуральной ткани, а на самом деле — из синтетики.

«Проблема фальсификата существует не только в дешёвых товарах. Например, мы исследовали чёрную икру. На этикетке ряда товаров было указано, что это икра амурского осетра. Но мы по ДНК определили, что в банке замечательная икра русского осетра, которая, правда, стоит существенно дешевле», — рассказал Протасов.

Ранее сообщалось, что Роскачество провело исследование кефира семи российских торговых марок. Специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки в трёх образцах продукта.

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