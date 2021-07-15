В трёх образцах отечественного кефира обнаружили кишечную палочку

Роскачество провело исследование кефира семи российских торговых марок. Специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки в трёх образцах продукта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт организации.

«Рейтинг трёх напитков обнулён за наличие бактерий группы кишечной палочки. У обнулённого кефира имеются и другие недочёты: плесени, недостоверная маркировка, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации или простокваши, малое количество дрожжей на конец срока годности», — говорится в отчёте.

На сайте Роскачества при этом отмечается, что речь идёт о кефирах торговых марок «То, что надо!», «Бурёнкино» и «Молочное царство».

Проверка четырёх других торговых марок кефира показала, что продукт является безопасным.

«Экспертиза кефира семи торговых марок показала интересные результаты: кефира среднего качества среди исследованных напитков нет. Кефир либо безупречен, либо его нельзя пить», — уточняют в организации.

Как ранее сообщали «Известия», в Роскачестве провели исследование кваса, который продаётся в России.