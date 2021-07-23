«Рособоронэкспорт» поставит «Тигры» для стран Африки

«Рособоронэкспорт» подписал с рядом африканских стран контракты на поставку бронеавтомобилей семейства «Тигр», заявил гендиректор компании Александр Михеев в комментарии РИА Новости.

В мае глава Военно-промышленной компании, занимающейся производством указанных машин, презентовал их президентам Танзании, Уганды и Южного Судана.

«В странах Африки (южнее Сахары) мы имеем подписанные контракты на бронеавтомобили «Тигр», гражданское и служебное оружие, автомобильную технику», — сказал Михеев.

По его словам, зарубежные партнёры охотно сотрудничают с «Рособоронэкспортом» по гражданской продукции — в Африку и ряд других регионов поставляется кислорододобывающее оборудование, дорожно-строительная техника и прочее.

В четверг, 22 июля, в рамках работы авиакосмического салона МАКС-2021 «Рособоронэкспорт» подписал 13 контрактов на поставку оружия и военной техники на сумму более €1 млрд. Покупатели обратили внимание на самолёты Су-30СМЭ, вертолёты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», а также средства авиапоражения и бронетехнику.