Группу попавших под камнепад туристов эвакуируют в Кабардино-Балкарии

Группу туристов, которая ранее попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, эвакуируют. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Ранее стало известно, что группа из восьми человек попала под камнепад на горе Кору в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

«Гора Куру, восемь человек попали под камнепад — четыре травмированы, четыре нет», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что туристов эвакуируют.

3 июля сообщалось, что при падении автомобиля с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии погибла журналистка со Ставрополья Наталья Мхоян.