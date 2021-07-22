Группу попавших под камнепад туристов эвакуируют в Кабардино-Балкарии

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Группу туристов, которая ранее попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, эвакуируют. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Группу попавших под камнепад туристов эвакуируют в Кабардино-Балкарии
  • © 07.mchs.gov.ru

Ранее стало известно, что группа из восьми человек попала под камнепад на горе Кору в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. 

«Гора Куру, восемь человек попали под камнепад — четыре травмированы, четыре нет», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что туристов эвакуируют.

3 июля сообщалось, что при падении автомобиля с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии погибла журналистка со Ставрополья Наталья Мхоян

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