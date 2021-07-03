Погибшей при падении автомобиля в горах КБР оказалась журналистка Наталья Мхоян

Погибшей при падении автомобиля с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии оказалась журналистка со Ставрополья Наталья Мхоян. Об этом сообщили в краевом Союзе журналистов.

«Она работала в различных федеральных и региональных СМИ. В ущелье она ездила снимать сюжет», — сказали там ТАСС.

Инцидент произошёл в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ущелье Адыр-Су.

По данным Следственного комитета, примерно в 10:00 в ущелье приехали двое туристов из Ставропольского края.

«Девушка-водитель заехала на автоподъёмник, выпустив пассажира, после чего начался подъём припаркованного на платформе автомобиля. Согласно объяснениям очевидцев, на середине подъёма автомашина пришла в движение и упала с платформы. В результате падения девушка погибла», — сообщили в СК.

Следователи изучают обстоятельства произошедшего.

Подъёмник в ущелье Адыр-Су построен на скальном уступе, он даёт возможность поднять в горы автомобили и грузы.