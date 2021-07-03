Погибшей при падении автомобиля в горах КБР оказалась журналистка Наталья Мхоян
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«Она работала в различных федеральных и региональных СМИ. В ущелье она ездила снимать сюжет», — сказали там ТАСС.
Инцидент произошёл в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ущелье Адыр-Су.
По данным Следственного комитета, примерно в 10:00 в ущелье приехали двое туристов из Ставропольского края.
«Девушка-водитель заехала на автоподъёмник, выпустив пассажира, после чего начался подъём припаркованного на платформе автомобиля. Согласно объяснениям очевидцев, на середине подъёма автомашина пришла в движение и упала с платформы. В результате падения девушка погибла», — сообщили в СК.
Следователи изучают обстоятельства произошедшего.
Подъёмник в ущелье Адыр-Су построен на скальном уступе, он даёт возможность поднять в горы автомобили и грузы.