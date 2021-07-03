Машина с водителем сорвалась с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии

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Автомобиль сорвался с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии, погибла девушка, которая находилась в машине, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по КБР Кантемир Беров.
Машина с водителем сорвалась с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«При подъёме на фуникулёре сорвалась машина в Адыр-Су, в ней находилась девушка. Машина сорвалась в пропасть, девушка погибла на месте», — сказал он ТАСС.

Как уточняет агентство, подъёмник в ущелье Адыр-Су построен на скальном уступе, он даёт возможность поднять в горы автомобили и грузы.

Подъёмник представляет собой деревянную платформу на металлическом каркасе. Машины с помощью электродвигателей поднимаются с отметки 1525 м на высоту 1580 м. Платформа движется вверх по рельсовым направляющим, люди при этом пешком поднимаются в гору по металлической лестнице.

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