Группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

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Группа из восьми человек попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, трое туристов получили травмы. Об этом сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде (ЭВПСО) МЧС России.

«На горе Кору в Чегемском районе в результате камнепада пострадали три человека. К месту ЧС выдвинулись 17 спасателей (ЭВПСО. — RT) и три спасателя ФГКУ «ЦСООР «Лидер» МЧС России», — говорится в сообщении в Instagram.

По данным регионального отделения МЧС России, группу из восьми человек планируют эвакуировать с помощью вертолёта Ми-8.

Ранее сообщалось, что при падении автомобиля с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии погибла журналистка со Ставрополья Наталья Мхоян

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