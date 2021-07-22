Группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии
«На горе Кору в Чегемском районе в результате камнепада пострадали три человека. К месту ЧС выдвинулись 17 спасателей (ЭВПСО. — RT) и три спасателя ФГКУ «ЦСООР «Лидер» МЧС России», — говорится в сообщении в Instagram.
По данным регионального отделения МЧС России, группу из восьми человек планируют эвакуировать с помощью вертолёта Ми-8.
Ранее сообщалось, что при падении автомобиля с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии погибла журналистка со Ставрополья Наталья Мхоян.