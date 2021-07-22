ФМБА направит сводный отряд для борьбы с коронавирусом в Крыму

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Руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что ведомство направит в Ялту сводный отряд для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
ФМБА направит сводный отряд для борьбы с коронавирусом в Крыму
  • Reuters

«С самого начала пандемии ФМБА России неоднократно направляло в регион сводные медицинские отряды для помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Весной этого года силами сводного медицинского отряда была проведена масштабная акция по диспансеризации населения Южного берега Крыма», — приводятся её слова на сайте ФМБА.

Скворцова отметила, что ведомство готово оказать всю необходимую помощь.

«Сводный отряд, сформированный из специалистов агентства, приступит к работе в Ялте с 2 августа», — добавила она.

Ранее замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский заявил, что план по вакцинации от коронавируса на территории полуострова выполнен более чем на 40%.

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