ФМБА направит сводный отряд для борьбы с коронавирусом в Крыму
- Reuters
«С самого начала пандемии ФМБА России неоднократно направляло в регион сводные медицинские отряды для помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Весной этого года силами сводного медицинского отряда была проведена масштабная акция по диспансеризации населения Южного берега Крыма», — приводятся её слова на сайте ФМБА.
Скворцова отметила, что ведомство готово оказать всю необходимую помощь.
«Сводный отряд, сформированный из специалистов агентства, приступит к работе в Ялте с 2 августа», — добавила она.
Ранее замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский заявил, что план по вакцинации от коронавируса на территории полуострова выполнен более чем на 40%.