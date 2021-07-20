В Крыму план вакцинации населения выполнен более чем на 40%

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Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в ходе пресс-конференции «Вакцинация: борьба с пандемией», прошедшей в формате видеомоста Симферополь — Москва, заявил, что на полуострове план по вакцинации выполнен более чем на 40%.
В Крыму план вакцинации населения выполнен более чем на 40%
  • РИА Новости

Об этом пишет ФАН.

«Население Республики Крым продолжает активно вакцинироваться. На сегодняшний день уже провакцинированы первым компонентом около 380 тыс., вторым компонентом — порядка 300 тыс. Надеемся, что рано или поздно эти все меры должны сыграть и ситуация как минимум стабилизируется», — сообщил Лясковский.

При этом он отметил, что власти региона приложат все усилия для того, чтобы к 1 сентября довести число вакцинированных жителей до 909 тыс. — это 60% населения республики.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук, профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.

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