В Крыму оценили ситуацию с коронавирусом

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионе.

«Если бы те меры, которые введены, исполнялись в 100% случаев, они были бы оправданы более чем на 100%. К сожалению, у нас исполнение этих мер, ситуация далека от идеальной», — сказала она ТАСС.

По словам Пеньковской, с учётом обстоятельств нельзя сказать, что в Крыму формируется коллективный иммунитет, а уровень заболеваемости контролируется исключительно ограничительными мерами.

Замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский заявил, что план по вакцинации от коронавируса на территории полуострова выполнен более чем на 40%.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что, по данным на 22 июля, в России зарегистрировано 6 054 711 случаев инфицирования коронавирусом.