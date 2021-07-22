Власти Краснодара рассказали об акции по раздельному сбору мусора

В Краснодаре в субботу, 24 июля, пройдёт экологическая акция по раздельному сбору мусора.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на данные пресс-службы администрации Краснодара.

Уточняется, что все опасные отходы намерены утилизировать, а подходящие для повторного использования предметы направят на переработку.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что 22—23 июля дожди пройдут на территории всего Краснодарского края. Возможны град, сильный ливень, гроза и порывы ветра до 18 м/c. Также местами сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.