В Краснодарском крае синоптики обещают дожди

В среду, 21 июля, дожди пройдут на черноморском побережье, а позже — в Краснодаре и других населённых пунктах края.

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Об этом сообщает портал «Юга.ру». Гидрометцентр прогнозирует сохранение сильной жары в Краснодаре с достижением температуры днём +40 °С. Вечером 21 июля на участке Анапа — Геленджик ожидается дождь с грозой, местами сильный дождь и ветер 15—17 м/c. 22—23 июля дожди пройдут на территории всего Краснодарского края. Возможны град, сильный ливень, гроза и порывы ветра до 18 м/c. Также местами сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики обещают жару до +28 °С и дожди.