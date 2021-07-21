В Краснодарском крае синоптики обещают дожди
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Гидрометцентр прогнозирует сохранение сильной жары в Краснодаре с достижением температуры днём +40 °С.
Вечером 21 июля на участке Анапа — Геленджик ожидается дождь с грозой, местами сильный дождь и ветер 15—17 м/c.
22—23 июля дожди пройдут на территории всего Краснодарского края. Возможны град, сильный ливень, гроза и порывы ветра до 18 м/c. Также местами сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики обещают жару до +28 °С и дожди.