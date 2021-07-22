Главу отделения ПФР по Челябинской области задержали за взятку

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Руководителя отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Главу отделения ПФР по Челябинской области задержали за взятку
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

По данным СК, подозреваемым была получена взятка от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда.

В сообщении говорится, что преступление выявили сотрудники регионального главка МВД, они осуществляют и оперативное сопровождение по уголовному делу.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее СК подтвердил факт возбуждения дела в отношении главы ставропольского ГИБДД за взятки.

Также в Воронежской области был задержан начальник одного из районных подразделений МВД по делу о покушении на дачу взятки.

13 июля Следственный комитет сообщил, что бывший глава администрации Славского района Калининградской области был признан виновным в мошенничестве и получении взятки.

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