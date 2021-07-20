В Воронежской области задержали начальника районного подразделения МВД

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В Воронежской области задержан начальник одного из районных подразделений МВД по делу о покушении на дачу взятки.
В Воронежской области задержали начальника районного подразделения МВД
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Об этом говорится в сообщении регионального СУ СК.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, 41-летний начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району предложил полицейскому взятку в размере 30 тыс. рублей за оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче экзамена на право управления транспортным средством. 

Отмечается, что полицейский отказался от получения взятки. 19 июля подозреваемого задержали в ходе проведения совместных мероприятий СК, ФСБ и управления собственной безопасности регионального МВД.

В ходе допроса подозреваемый дал подробные признательные показания.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК России (покушение на дачу взятки в значительном размере).

Как уточняет РИА Новости, речь идёт о задержании бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина.

В феврале 2020 года Качкин рассказал о 22 квартирах своей семьи. Он заявлял, что имеет в собственном владении только комнату в общежитии и одну квартиру, в то время как остальная недвижимость принадлежит его родителям.

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