Подполковник МВД рассказал о 22 квартирах своей семьи
- РИА Новости
«Всё остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями», — цитирует НТВ Качкина.
Как уточняет РИА Новости, подполковник отметил, что участвовал в сделках по приобретению соответствующих квартир по доверенности.
Отец сотрудника правоохранительных органов указал, что все обвинения в адрес сына вызваны «чёрной завистью», а всю недвижимость он сам «заработал честным трудом».
В воронежском МВД считают, что оснований для увольнения Качкина нет, так как квартиры принадлежат его родителям.
В декабре 2019 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России снизилось число обвиняемых в коррупции сотрудников правоохранительных органов и спецсубъектов.