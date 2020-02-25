Подполковник МВД рассказал о 22 квартирах своей семьи

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Подполковник МВД Игорь Качкин, являющийся замглавы ГИБДД по Воронежской области, заявил, что имеет в собственном владении только комнату в общежитии и одну квартиру, в то время как остальная недвижимость принадлежит его родителям.
Подполковник МВД рассказал о 22 квартирах своей семьи
  • РИА Новости

«Всё остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями», — цитирует НТВ Качкина.

Как уточняет РИА Новости, подполковник отметил, что участвовал в сделках по приобретению соответствующих квартир по доверенности.

Отец сотрудника правоохранительных органов указал, что все обвинения в адрес сына вызваны «чёрной завистью», а всю недвижимость он сам «заработал честным трудом».

В воронежском МВД считают, что оснований для увольнения Качкина нет, так как квартиры принадлежат его родителям.

В декабре 2019 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России снизилось число обвиняемых в коррупции сотрудников правоохранительных органов и спецсубъектов.

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