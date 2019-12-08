В России снизилось число обвиняемых в коррупции силовиков

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В России снизилось число обвиняемых в коррупции сотрудников правоохранительных органов и спецсубъектов, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
В России снизилось число обвиняемых в коррупции силовиков
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«В сравнении с прошлым годом можно констатировать снижение на 5—10% количества обвиняемых по направленным в суд делам из числа сотрудников МВД, ФСИН, ФТС и ряда других ведомств», — сказал он «Российской газете».

В 2019 году в суды направлены уголовные дела в отношении 308 лиц с особым правовым статусом, добавил Бастрыкин, отметив, что это незначительно меньше прошлого года.

В июле Бастрыкин в беседе с «Известиями» предложил сделать конфискацию имущества дополнительным видом наказания в случае преступления коррупционного характера.

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