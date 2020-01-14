В МВД России прокомментировали ситуацию с коррупцией среди полицейских
- РИА Новости
«Всего подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел выявлено 2242 факта получения взяток — это больше, чем за аналогичный период 2018 года, на 13,1%», — приводит комментарий пресс-службы ведомства ТАСС.
Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин отметил, что ущерб от коррупции в стране «может измеряться триллионами рублей».
При этом, по его словам, объём воровства из федерального бюджета России может достигать 2—3 млрд рублей в год.
В начале декабря генеральный прокурор Юрий Чайка анонсировал новые меры для борьбы с коррупцией в 2020 году.