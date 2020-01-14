Кудрин оценил масштаб коррупции в России

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
Кудрин оценил масштаб коррупции в России
  • Reuters

«Я ориентируюсь на общие исследования: они показывают, что коррупция пока не снижается», — сказал он РИА Новости.

Кудрин заявил, что, по его мнению, ущерб «может измеряться триллионами рублей».

По его словам, определённые нововведения помогли бы Счётной палате более эффективно бороться с коррупцией.

«Нам были бы нужны некоторые полномочия использовать методы, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов. Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи», — пояснил он.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в следующем году планируется ввести в России новые меры для борьбы с коррупцией.

Он отметил, что «комплекс дополнительных антикоррупционных мер» разработают в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов России.

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что за последние девять месяцев стоимость имущества чиновников, обращённого в доход государства согласно судебным решениям, превысила 12 млрд рублей. Он уточнил, что изъято то имущество, в отношении которого чиновникам не удалось предоставить сведения о его приобретении на законные доходы.

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