Кудрин оценил масштаб коррупции в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.

«Я ориентируюсь на общие исследования: они показывают, что коррупция пока не снижается», — сказал он РИА Новости.

Кудрин заявил, что, по его мнению, ущерб «может измеряться триллионами рублей».

По его словам, определённые нововведения помогли бы Счётной палате более эффективно бороться с коррупцией.

«Нам были бы нужны некоторые полномочия использовать методы, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов. Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи», — пояснил он.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в следующем году планируется ввести в России новые меры для борьбы с коррупцией.

Он отметил, что «комплекс дополнительных антикоррупционных мер» разработают в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов России.

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что за последние девять месяцев стоимость имущества чиновников, обращённого в доход государства согласно судебным решениям, превысила 12 млрд рублей. Он уточнил, что изъято то имущество, в отношении которого чиновникам не удалось предоставить сведения о его приобретении на законные доходы.