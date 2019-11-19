В Генпрокуратуре оценили стоимость изъятого у коррупционеров имущества
- РИА Новости
«Это транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения», — заявил Куренной в ходе программы «Эфир».
Он уточнил, что изъято то имущество, в отношении которого чиновникам не удалось предоставить сведения о его приобретении на законные доходы.
Куренной добавил, что за совершение коррупционных преступлений уволено 876 должностных лиц.
12 ноября Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.