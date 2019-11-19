В Генпрокуратуре оценили стоимость изъятого у коррупционеров имущества

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что за последние девять месяцев стоимость имущества чиновников, обращённого в доход государства согласно судебным решениям, превысила 12 млрд рублей.

«Это транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения», — заявил Куренной в ходе программы «Эфир».

Он уточнил, что изъято то имущество, в отношении которого чиновникам не удалось предоставить сведения о его приобретении на законные доходы.

Куренной добавил, что за совершение коррупционных преступлений уволено 876 должностных лиц.

12 ноября Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.