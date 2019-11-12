«Ведомости»: КС разрешил изъятие имущества у друзей коррупционеров

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Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
«Ведомости»: КС разрешил изъятие имущества у друзей коррупционеров
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Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отказные определения КС по итогам рассмотрения жалоб бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых. 

Отмечается, что в 2017 году Никулинский суд Москвы изъял у них имущество стоимостью более 9 млрд рублей, так как посчитал, что официальные доходы заявителей не позволяли им приобрести автомобили и недвижимость в таком количестве. 

При этом заявители, в том числе родители и сестра Захарченко, а также бывшие подруги, сочли неправомерным применение к ним норм о контроле за расходами госслужащих.

В свою очередь, в КС отметили, что такая конфискация входит в число «особых правовых мер», её целью является эффективное противодействие коррупции и защита конституционно значимых ценностей.

Адвокат экс-полковника Захарченко Александр Горбатенко заявил, что КС «фактически поставил точку в этом споре». По словам Горбатенко, «теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения».

В июне суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и лишил его звания. Также по решению суда он должен заплатить штраф в размере 117 млн рублей.

В октябре Мосгорсуд снизил срок Захарченко до 12,5 года.

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