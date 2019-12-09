Чайка рассказал о разработке новых мер для борьбы с коррупцией

Короткая ссылка
Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в следующем году планируется ввести в России новые меры для борьбы с коррупцией.
Чайка рассказал о разработке новых мер для борьбы с коррупцией
  • РИА Новости

Он отметил, что «комплекс дополнительных антикоррупционных мер» разработают в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов России.

«Они коснутся в том числе борьбы с откатами и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов», — рассказал Чайка в интервью «Коммерсанту».

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что за последние девять месяцев стоимость имущества чиновников, обращённого в доход государства согласно судебным решениям, превысила 12 млрд рублей. Он уточнил, что изъято то имущество, в отношении которого чиновникам не удалось предоставить сведения о его приобретении на законные доходы.

Куренной добавил, что за совершение коррупционных преступлений уволены 876 должностных лиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить