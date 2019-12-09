Чайка рассказал о разработке новых мер для борьбы с коррупцией

Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в следующем году планируется ввести в России новые меры для борьбы с коррупцией.

Он отметил, что «комплекс дополнительных антикоррупционных мер» разработают в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов России.

«Они коснутся в том числе борьбы с откатами и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов», — рассказал Чайка в интервью «Коммерсанту».

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что за последние девять месяцев стоимость имущества чиновников, обращённого в доход государства согласно судебным решениям, превысила 12 млрд рублей. Он уточнил, что изъято то имущество, в отношении которого чиновникам не удалось предоставить сведения о его приобретении на законные доходы.

Куренной добавил, что за совершение коррупционных преступлений уволены 876 должностных лиц.